Великобритания впервые за 135 лет прожила сутки без использования угля

Впервые с конца XIX столетия Великобритания в течение одного рабочего дня не использовала электрическую энергию, для производства которой использовался бы каменный уголь.

21 апреля стало первым днем без угля с 1882 года, когда в Лондоне был запущен первый централизованный угольный генератор. В компании назвали эту дату переломным моментом для изменения энергетической системы страны, передает Лента.

Как сообщается на сайте National Grid, примерно половина энергии, произведенной в стране 21 апреля, пришлась на газ, четверть — на атомные электростанции. Также были задействованы ветряные электростанции и станции, работающие на биотопливе, а часть электроэнергии приобретена у соседей.

В декабре 2015 года в Британии прекратила работу последняя в стране глубокая угольная шахта — рудник Келлингли, расположенный в графстве Уэст-Йоркшир.

Британское правительство постепенно отказывается от угольных электростанций, заменяя их атомными и газоэлектростанциями. В 2016 году на угольные электростанции приходилось только около девяти процентов энергии. Последнее такое предприятие планируется закрыть к 2025 году. Это обусловлено попыткой властей найти баланс между сокращением выбросов СО2 с необходимостью оградить потребителей от роста цен.