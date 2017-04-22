Полиция просит помощи в поиске ушедшей из дома в Таллинне женщины

Пыхьяская префектура просит помощи в поиске ушедшей из дома 68-летней Еве, которой может понадобиться помощь в связи с её состоянием здоровья.

По данным полиции, женщина ушла из своего дома, расположенного на улице Нурме в Таллинне, сегодня рано утром. Мобильный телефон она с собой не взяла, поэтому невозможно определить ее местонахождения.

Близкие Эве не знают, где она может находиться. Женщину ищет патрульная служба полиции, которой передано описание Эве.

Рост женщины около 160 см, у нее рыжие волосы.

У полиции есть основания полагать, что женщина может перемещаться в районе Нымме и прилегающих участках с тропами здоровья или лесными посадками.

Полиция просит всех, кто видел соответствующую описанию женщину или может дать другую полезную информацию, позвонить на номер экстренной службы 112.