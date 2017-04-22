Разыскиваемая полицией женщина найдена мертвой

У полиции нет оснований полагать, что причиной смерти было преступное деяние, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ольга Кивистик.

Ранее Пыхьяская префектура просила помощи в поиске ушедшей из дома 68-летней Еве.

По данным полиции, женщина ушла из своего дома, расположенного на улице Нурме в Таллинне, сегодня рано утром. Мобильный телефон она с собой не взяла, поэтому невозможно было определить ее местонахождения.

Женщину искала патрульная служба полиции, которой передано описание Эве.

Полиция просила всех, кто видел изображенную на фото женщину, позвонить на номер экстренной службы 112.