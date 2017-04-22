"Спарта" победила в первом матче финальной серии чемпионата Эстонии по флорболу среди мужчин

В пятницу, 21-го апреля, стартовала финальная серия плей-офф за звание чемпиона Эстонии по флорболу среди мужчин сезона 2016/2017 годов. В серии до трёх побед одной из команд между собой встречаются клуб Эстонской Сельскохозяйственной Академии из Тарту (ЭСХА) и таллиннская "Спарта/Аутомааильм".

"Дебютный матч финальной серии состоялся в пятницу в таллиннском спортхолле "Ыйсмяэ". В напряжённом поединке победу со счётом 9:8 одержали хозяева "Спарта/Аутомааильм" (4:2; 2:3; 3:3). У победителей по 4 очка по системе гол+пас набрали Сандер Сави (3+1) и Кермо Ууэ (2+2). У тартусцев лучшим бомбардиром стал россиянин Павел Семёнов (3+1), являющийся также главным тренером женской сборной Эстонии", - прокомментировал спортивный журналист, эксперт по флорболу Дмитрий Сендецкий.

Вторая игра финальной серии пройдёт в Тарту в воскресенье в 20:30. Третий матч будет сыгран в Ыйсмяэ 28 апреля. Оставшиеся встречи, в случае надобности, пройдут 29.04 в Тарту и 30.04 в Таллинне.

Единственный матч за бронзовые медали чемпионата Эстонии состоится 29 апреля в 14:00 в таллиннском спортхолле "Кристийне" - в нём сыграют чемпион прошлого года "Линк/Саку" и третья команда прошлого сезона "ТТУ".

В женском флорбольном первенстве чемпионский титул уже завоевали тартуские студентки из ЭСХА - они трижды победили соперниц из "Линк/Саку". Во встрече за третье место команда спортивного общества "Спарта" со счётом 13:8 победила девушек из Санкт-Петербурга "Ангри Пигс", впервые принявших участие в чемпионате Эстонии.