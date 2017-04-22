ФОТО: Юри Ратас встретился со спикером Палаты представителей США Полом Райаном ({{commentsTotal}})
Премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня с прибывшей в Эстонию делегацией Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Полом Райаном.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества Эстонии и США в области обороны, безопасности и внешней политики, передает новостной портал ERR.
После пресс-конференции Юри Ратаса и Пола Райана, с делегацией Конгресса США встретится президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
В состав делегации Конгресса США входят также члены Палаты представителей Mэк Торнберри, Брайан Маст, Дон Бэкон, Марта Роби, Джеб Хенсарлинг, Рон Кайнд и Грегори Микс.
Редактор: Надежда Берсенёва