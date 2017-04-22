Пол Райан подтвердил в Таллинне важную роль НАТО для США

Находящийся в Эстонии спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан на совместной с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом пресс-конференции подтвердил сильную поддержку США альянса НАТО, и пообещал, что в случае угрозы Соединенные Штаты будут стоять плечом к плечу с Эстонией.

На пресс-конференции в доме Стенбока в Таллинне Райан отметил вдохновляющие достижения Эстонии и подтвердил, что Соединенные Штаты высоко ценят историю, свободу, независимость и культуру нашей страны, передает новостной портал ERR.

"Наше первое послание заключается в том, что наши двусторонние отношения крепки и будут еще сильнее", - сказал Райан.

Второе послание, по словам Райана, состоит в том, что поддержка США твердо и четко поддерживает блок НАТО.

"Отношения с НАТО имеет решающее значение, и сейчас они более важны, чем когда-либо", - подчеркнул спикер Конгресса США.

Райан поблагодарил Эстонию за то, что она выполняет свои обязательства по НАТО и отчисляет на оборону два процента от ВВП, а также за вклад в сфере киберзащиты. Он пообещал, что в случае гроз, поступающих в том числе и с востока, американцы будут стоять плечом к плечу с Эстонией.

Отвечая на вопрос о том, могут ли США обеспечить поддержку Восточной Европе, учитывая продолжающиеся конфликты в ряде регионов, спикер Палаты представителей заявил, что альянс как раз и необходим для того, чтобы объединить свои силы. По его словам, в США ведутся переговоры об увеличении в будущем году инвестиций в военную сферу, чтобы справиться со всеми асимметричными угрозами свободе и демократии в мире.

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня с прибывшей в Эстонию делегацией Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Полом Райаном.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества Эстонии и США в области обороны, безопасности и внешней политики, передает новостной портал ERR.

После пресс-конференции Юри Ратаса и Пола Райана, с делегацией Конгресса США встретится президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

В состав делегации Конгресса США входят также члены Палаты представителей Mэк Торнберри, Брайан Маст, Дон Бэкон, Марта Роби, Джеб Хенсарлинг, Рон Кайнд и Грегори Микс.