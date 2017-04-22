Союз женщин не собирается менять правила конкурса "Мать года"

Расширенное правление Союза женщин Эстонии обсудило сегодня регламент конкурса на присуждение титула "Мать года" и "Отец года", и решило оставить все без изменений.

"Конечно, Эстония признает всех матерей и отцов и для Союза женщин эти два человека, в результате любви которых зарождается новая жизнь, неотделимы друг от друга. Для того, чтобы Эстония существовала и дальше, необходимы матери и отцы, необходимо, чтобы они встретились друг с другом, чтобы образовалась семья, в которой росли бы дети. Семья является идеалом, к которому нужно стремиться. Слово "брак" в наших правилах не означает ничего иного, как семью, которая является идеальной моделью для общества", - говорится в пресс-сообщении Союза.

Председатель Союза женщин Сийри Овийр отметила, что ей, безусловно, грустно, что в её семье все пошло не так, как она мечтала.

"Мой отец ушел. Нам с братьями не хватало отца. Моя мама была очень хорошей, ей пришлось быть нам и отцом, и она заслуживает исключительного признания. Но когда я думаю о том, хотим ли мы, чтобы в обществе были здоровые семьи и чтобы дети каждый день и каждый час чувствовали, что у них есть матери и отцы, которые являются для них примером, то, конечно, это именно то, что мы хотим. Судьбы бывают разные, но идеалы одинаковы", - сказала Овийр.

Согласно правилам Союза женщин, участница конкурса "Мать года" должна быть гражданкой Эстонии и растить в полноценной семье по меньшей мере двоих детей, а также быть компетентным и уважаемым специалистом.

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, активисты начали кампанию по сбору подписей, чтобы отменить требование о замужестве в правилах участия в конкурсе.

Члены группы в соцмедиа собирают подписи к письму, адресованному Союзу женщин Эстонии, в котором рекомендуют изменить правила, передает ERR Uudised со ссылкой на Eesti Päevaleht.

Активисты отмечают, что есть женщины, которые растят детей в одиночку, есть однополые пары, а есть те, которые не хотят заключать брак.

"В Эстонии так много родителей-одиночек, и большинство из них матери-одиночки не по своей воле", – сказала инициатор сбора подписей Кади Крийт, добавив, что к настоящему моменту собрано 440 подписей.