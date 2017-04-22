СМИ: главный военный прокурор России подал в отставку

"Это так, 26 апреля этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета Федерации", - сказал собеседник ТАСС.

Назначение и освобождение от должности генпрокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора, находится в ведении Совфеда.

Глава комитета Совфеда по обороне Виктор Озеров подтвердил, что Фридинский просит об отставке по причине выхода на пенсию по выслуге лет, передает newsru.com.

"Поступило личное заявление Фридинского, где он просит об отставке", - сказал собеседник агентства. По его словам, Фридинский просит об отставке по выслуге лет. Свой пост он занимает с 2006 года.

Сергей Фридинский родился в 1958 году в Куйбышеве. В 1980 году окончил военно-юридический факультет Военного института по специальности юрист. С 2000 по 2006 год был заместителем генпрокурора, с 2006 года - главный военный прокурор.