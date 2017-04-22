Законопроект о захоронении тела Ленина не получил поддержки в Госдуме

Сегодня исполняется 147 лет со дня рождения Владимира Ленина. Накануне очередной годовщины группа депутатов Российской Госдумы внесла законопроект о захоронении тела вождя мирового пролетариата. Однако эта идея поддержки не получила, передает "Актуальная камера".

Пока коммунисты готовились отметить очередную годовщину со дня рождения вождя мирового пролетариата, их оппоненты из ЛДПР и "Единой России" внесли в Думу законопроект, наделяющий правительство правом захоронить тело Ленина. Лидер коммунистов не мог сегодня сдержать свой гнев.

"А то паскудство, которое проявили несколько человек - я их не могу назвать депутатами Думы, это откровенные провокаторы - накануне дня рождения Ленина, оно получит отпор от всех граждан страны. Последний опрос показал, что 80% граждан страны высоко оценивают ленинско-сталинскую модернизацию и великую советскую эпоху", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Однако согласно тому же соцопросу, более половины россиян не против захоронения тела Ленина. Русская православная церковь занимает в этом вопросе осторожную позицию.

"Душа Ленина находится в аду и находится там вечно, хотя молиться о её упокоении тоже можно. И в этом свете, где находится тело, может быть, не так важно", - считает протоиерей Всеволод Чаплин.

Сам Ленин был бы против превращения своего тела в выставочный экспонат, уверены историки.

"Превращение вождя большевиков в икону для почитания - это совершенно антикоммунистическая и антисоциалистическая деятельность. Это было сделано во многом намеренно при прямом участии Сталина для того, чтобы создав культ Ленина, затем на этой основе создать культ самого себя", - пояснил историк Сергей Соловьев.

Сегодня мавзолей Ленина - это в первую очередь туристическая достопримечательность.

"Тело находится на всеобщем обозрении, оно превратилось в экспонат, в предмет праздного любопытства туристов. И даже на месте почитателей этого господина я бы подумал, не оскорбляет ли его память нынешнее положение его останков", - добавил Чаплин.

Аргументов в пользу захоронения много, но сегодня этот вопрос явно не является первоочередным ни для власти, ни для общества.

Помимо всей идеологии есть в этой истории и один довольно практический момент: если Ленина похоронить, то зачем тогда нужен мавзолей? А если снести мавзолей на Красной площади, то что же это за Красная площадь такая?, спрашивает автор сюжет "Актуальной камеры" Антон Алексеев.

Вчера стало известно, что "Единая Россия", контролирующая нижнюю палату российского парламента, не намерена поддерживать законопроект о захоронении тела Ленина.