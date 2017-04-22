Сотни людей приняли участие в благотворительном забеге в честь ветеранов в Таллинне

В благотворительном забеге, приуроченному ко Дню ветерана, приняла участие и президент Эстонии Керсти Кальюлад.

Забег, прошедший сегодня вдоль набережной в Пирита, был посвящен ветеранам Сил обороны, сообщил новостной портал ERR.

Такой же забег уже состоялся в Тарту, завтра он пройдет в Брюсселе, а 27 апреля - впервые в Тапа.

В Эстонии День ветерана отмечают завтра, 23 апреля, кульминацией станет концерт на площади Вабадузе.