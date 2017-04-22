Таллиннская "Левадия" сохранила единоличное лидерство в чемпионате Эстонии по футболу

Сегодня в поединке 7-го тура "Левадия" в Тарту победила местную "Таммеку" со счётом 2:0, передает "Актуальная камера".

После этого успеха "Левадия" на 2 очка опережает совего непримиримого соперника таллиннскую "Флору".

"Флора" накануне вечером в центральном поединке тура на выезде одолела футбольный клуб "Инфонет Таллинн". Единственный гол в матче на 18-й минуте забил Брент Леписту. Во втором тайме у хозяев был великолепный шанс уйти от поражения. Но Владимир Воскобойников на 64-й минуте не реализовал пенальти.

После поражения со счётом 0:1 действующий чемпион ФКИ "Таллинн" находится на 5-м месте. Причём "Левадии" он уже уступает 10 очков.