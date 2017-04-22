В воскресенье в Эстонии в честь Дня ветеранов будут подняты государственные флаги — триколор по этому случаю вывесят все государственные и местные учреждения, а также общественно-правовые организации.

В знак солидарности и уважения к ветеранам вывесить флаги 23 апреля могут и все желающие. В этот день в Эстонии отдают дань уважения как самим ветеранам Сил обороны, так и их близким, семьям.

"Поднимая в этот день флаги, мы выражаем уважение и благодарность ветеранам. Одни из центральных событий Дня ветеранов - благотворительный забег "Синий цветок" в Таллинне, благодарственное богослужение в церкви Святого Юри в Тори Пярнуского уезда, а также концерт "Ветеранский рок" в Таллинне. Сегодня в Эстонии насчитывается почти 2800 ветеранов Сил обороны", - сообщил BNS советник Государственной канцелярии по символике Герт Уйбоаэд.

Государственный флаг поднимают на рассвете или не позднее 8 часов утра и спускают на закате. Если флаг вывешен в темное время суток, он должен подсвечиваться. Перед поднятием флага нужно убедиться, что его полотнище является чистым и целым, а краски яркими.