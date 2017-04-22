В воскресенье облачно с прояснениями, +3...+7

Приятных сюрпризов от погоды пока ждать не стоит. В ближайшие сутки во многих местах по-прежнему будет дождь, передает "Актуальная камера".

Ночью облачно с прояснениями. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя, кое-где возможен и снег. Подует северо-западный ветер от 4-х до 11-ти, на островах и побережье порывами до 14-ти метров в секунду. Температура воздуха от -2-х до +3-х градусов.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах дождь или мокрый снег, во второй половине дня облачность уменьшится и осадки пойдут на убыль. Ветер северо-западных и западных направлений от 4-х до 11-ти метров в секунду. Температура воздуха от 3-х до 7-ми градусов выше нуля.