Евгения Медведева установила два мировых рекорда на командном ЧМ по фигурному катанию

Россиянка Евгения Медведева установила два мировых рекорда на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Правда, эти результаты не помогли её сборной одержать победу. Россия завоевала серебро, а золото досталось японцам, передает "Актуальная камера".

Ещё один блестящий старт в исполнении не по годам мудрой и стабильной россиянки Евгении Медведевой. 17-летняя звезда фигурного катания установила 2 новых мировых рекорда на командном чемпионате планеты в Японии. В короткой программе она набрала 80,85 балла. А сегодня в произвольной снова выступила безукоризненно и заслужила от судей 160,46 балла. Это более чем на 6 баллов больше её же предыдущего достижения, которое было установлено менее месяца назад на чемпионате мира в Хельсинки.

Два первых места Медведевой дали в копилку сборной России 24 балла. Однако этого не хватило для общекомандной победы, так как другие российские фигуристы выступили слабее. Так лучшая пара страны Евгения Тарасова - Владимир Морозов очень достойно откатали свою произвольную программу, где заняли второе место, но днём ранее в короткой они допустили серию ошибок и показали лишь 4-й результат.

А танцевальный дуэт Екатерина Боброва - Дмитрий Соловьёв в обоих прокатах был третьим.

В мужском одиночном катании россияне выступили совсем слабо. Ни Михаил Коляда, ни Максим Ковтун ни в одной из программ не попали даже в тройку.

В итоге сборная России заняла на турнире второе место. Она 4 балла уступила сборной Японии. Главный вклад в успех хозяев внесли одиночники. В том числе и главная звезда японского спорта Юдзуру Ханю, который красиво выиграл произвольную программу. Бронзовым призёром командного чемпионата мира стала сборная США.