Актуальная камера 22.04.2017 (20:00)

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В Таллинне и Тарту прошли пикеты против проекта Rail Baltica в его нынешнем виде

Сегодня на площади Вабадузе в центре Таллинна прошла акция протеста против строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica. По мнению собравшихся, которых было около тысячи, правительство не прислушивается к народу, когда заходит речь об этом проекте, передает "Актуальная камера".

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Вопрос, на самом деле, не такой уж простой. В качестве матери Сережи Каренина Анна Аркадьевна, несомненно, может претендовать на счастливый титул, поскольку Сережа рожден в законном браке, а вот в качестве матери девочки Анечки, рожденной в результате преступной связи с Вронским, ну никак не может.

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