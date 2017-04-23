ФОТО: в Эстонии День ветеранов отметили рок-концертом на площади Вабадузе

В воскресенье, 23 апреля, Эстония в пятый раз отметила День ветеранов. В этот день выражали благодарность военнослужащим Эстонии, которые вдали от дома укрепляли безопасность страны.

День ветеранов является частью разработанной Министерством обороны и Силами обороны политики, которая призвана обеспечить участникам военных миссий и получившим ранения военнослужащим более серьезную поддержку.

В честь Дня ветеранов были подняты государственные флаги — триколор по этому случаю вывесили все государственные и местные учреждения, а также общественно-правовые организации. В знак солидарности и уважения к ветеранам вывесить флаги 23 апреля могли и все желающие.

Вечером в на площади Вабадузе в Таллинне прошел традиционный рок-концерт. На нем выступят рок-ансамбль военнослужащих-срочников Сил обороны Эстонии, солдатский хор Армии США в Европе, эстонская рок-группа Ziggy Wild и выигравшая "Евровидение-2004" украинская певица Руслана.

В Нарве празднование началось уже в 16:00, когда в культурном центре "Женева" прошел концерт Оркестра Армии США в Европе.

На данный момент в Силах обороны Эстонии более 2700 ветеранов.