Триатлонист Кирилл Кочегаров установил новый рекорд Эстонии на дистанции Ironman

В субботу, 22 апреля, таллиннский триатлонист Кирилл Кочегаров занял пятое место на прошедших в США соревнованиях Texas Ironman, преодолев дистанцию за 7 часов 59 минут и 32 секунды. Это новый рекорд Эстонии.

Впервые представитель Эстонии преодолел дистанцию Ironman меньше чем за восемь часов. Прежний рекорд Марко Альберта (8:08.18), установленный в 2011 году, был улучшен более чем на восемь минут.

Кочегаров (прежний личный рекорд - 8:08.32) проплыл 3,86 км за 54 минуты и 56 секунд, проехал 180,25 км на велосипеде за 4 часа, 11 минут и 16 секунд, пробежал марафон за 2 часа и 48 минут.

Соревнования выиграл американец Мэтт Хансон, установивший новый рекорд США - 7:52.44.

Рекорд мира принадлежит немцу Яну Фродено - 7:35.39.