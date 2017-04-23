Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 23 апреля.

В программе:

Бронзовая ночь. 10 лет со времени массовых апрельских беспорядков. Какие ошибки были сделаны и какие уроки вынесены? Подробности в репортаже Евгении Волохонской.

Транзит умер, да здравствует транзит? Можно ли восстановить российский грузопоток через Эстонию? В ситуации разбирался Антон Алексеев.

Здравствуйте, я ваш худрук! О новом художественном руководителе Русского театра Филиппе Лосе расскажет Николай Лощин.

Смотрите уже в 20:00 на ETV+.

Ведущий выпуска - Николай Лощин.