В объективе "АК+": 10-летие "бронзовой ночи", российский транзит и новый худрук Русского театра ({{commentsTotal}})
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 23 апреля.
В программе:
Бронзовая ночь. 10 лет со времени массовых апрельских беспорядков. Какие ошибки были сделаны и какие уроки вынесены? Подробности в репортаже Евгении Волохонской.
Транзит умер, да здравствует транзит? Можно ли восстановить российский грузопоток через Эстонию? В ситуации разбирался Антон Алексеев.
Здравствуйте, я ваш худрук! О новом художественном руководителе Русского театра Филиппе Лосе расскажет Николай Лощин.
Смотрите уже в 20:00 на ETV+.
Ведущий выпуска - Николай Лощин.
Редактор: Виктор Сольц