В Тюри машина с пьяным водителем врезалась в стену дома и загорелась

Вопрос, на самом деле, не такой уж простой. В качестве матери Сережи Каренина Анна Аркадьевна, несомненно, может претендовать на счастливый титул, поскольку Сережа рожден в законном браке, а вот в качестве матери девочки Анечки, рожденной в результате преступной связи с Вронским, ну никак не может.