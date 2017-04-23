В Тюри машина с пьяным водителем врезалась в стену дома и загорелась ({{commentsTotal}})
В субботу, 22 апреля, произошло ДТП в городе Тюри Ярваского уезда. Автомобиль Mercedes Benz E320, за рулем которого находился 25-летний пьяный водитель, выехал с дороги, врезался в стену дома и загорелся. В результате аварии пострадали два пассажира.
ДТП произошло в 5:42 на улице Толли, передает Департамент полиции и погранохраны.
Скорая помощь доставила в больницу Ярвамаа 22-летнего мужчину и оказала на месте происшествия помощь 19-летней женщине.
Редактор: Виктор Сольц