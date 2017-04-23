ФОТО: баскетболистки "Рапла" выиграли чемпионат Эстонии

В субботу, 22 апреля, в четвертом матче финальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу среди женщин БК "Рапла" на выезде одолел команду Таллиннского университета - 92:80 (25:18, 29:20, 15:21, 23:21). Серию до трех побед раплаские баскетболистки выиграли со счетом 3:1.

Лучшей в составе победителей была Пиргит Пюй, набравшая 30 очков.

В прошлом году чемпионом стала та же команда, но тогда она базировалась в Таллинне и называлась "1182".

Главным тренером команды с 2014 года является обосновавшийся в Эстонии 41-летний американец Ховард Фриер, когда-то блиставший в "Калеве/Крамо".