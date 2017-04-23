В начале следующей недели Свен Миксер посетит Грузию и Сербию

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в понедельник, 24 апреля, посетит с официальным визитом Грузию, а уже на следующий день отправится в Сербию.

В рамках визита в Грузию глава внешнеполитического ведомства Эстонии встретится со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе. Кроме того, состоится встреча с президентом Георгием Маргвелашвили, с премьером Георгием Квирикашвили и с председателем парламента Ираклием Кобахидзе. На встречах будут обсуждаться двусторонние отношения Эстонии и Грузии, сотрудничество в международных организациях, "Восточное партнерство" и ситуация на оккупированных территориях, передает пресс-служба МИД Эстонии.

Планируется провести совместную пресс-конференцию министров иностранных дел Эстонии и Грузии. Кроме того, Миксер в Хурвалети посетит административную границу Грузии с Южной Осетией.

Во вторник, 25 апреля, Миксер отправится с визитом в Сербию, где встретится с президентом Томиславом Николичем, премьер-министром Александаром Вучичем, министром иностранных дел Ивицей Дачичем и министром по делам Европы Ядранкой Йоксимович. Основные темы встреч - председательство Эстонии в совете ЕС, расширение ЕС, двусторонние отношения Эстонии и Сербии и безопасность в Европе.