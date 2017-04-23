Съезд Свободной партии одобрил исключение Евгения Криштафовича из рядов организации ({{commentsTotal}})
В воскресенье, 23 апреля, на съезде Свободной партии был еще раз рассмотрен вопрос об исключении из рядов организации Евгения Криштафовича и Марью Силвет, критиковавших партийное руководство.
Решением правления Силвет была исключена из партии 10 марта, а Криштафович - 23 марта.
Еще раз этот вопрос был рассмотрен на съезде.
Против исключения Криштафовича проголосовали четыре делегата, за - 108, воздержались - 20.
Против исключения Силвет проголосовали лишь два делегата, за - 103, воздержались - 22.
Криштафович собирался баллотироваться на пост председателя партии.
Свободная партия на съезде в Эстонском национальном музее в Тарту выберет новое правление, нового председателя, а также членов суда чести и ревизионной комиссии. Единственная кандидатура на пост главы партии – Артур Тальвик.
Редактор: Виктор Сольц