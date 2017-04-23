Анетт Контавейт находится в шаге от попадания в основную сетку турнира в Штутгарте ({{commentsTotal}})
Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA, 74) во втором отборочном раунде турнира в Штутгарте в двух сетах расправилась с немкой Антонией Лоттнер (WTA, 175) - 6:3, 6:4. Уроженке Таллинна необходима еще одна победа, чтобы попасть в основную сетку турнира.
Матч с Лоттнер длился 1 час и 3 минуты.
В решающем поединке квалификации Контавейт встретится с победителем противостояния Амра Садикович (Швейцария, WTA 214) - Луция Градецкая (Чехия, WTA 169).
Напомним, что в первом отборочном раунде Контавейт взяла верх над украинкой Катериной Бондаренко (WTA, 94) - 7:5, 6:3.
В основной сетке турнира в Штутгарте впервые после 15-месячной дисквалификации сыграет россиянка Мария Шарапова.
Редактор: Виктор Сольц