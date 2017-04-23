Автомобиль ОБСЕ подорвался на мине под Луганском: один погибший

Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области - один член миссии погиб, еще один получил ранения. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

"Трагические новости из Украины: патруль ОБСЕ наехал на мину. Один член патруля ОБСЕ погиб, еще один ранен", - написал Курц. Он выразил соболезнования семье погибшего и всей команде ОБСЕ в Украине, а также пожелал скорейшего выздоровления раненому, передает Украинская служба "Би-би-си".

Курц также отметил необходимость полного расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных в нем.

Как сообщает Reuters, погиб гражданин США, а ранение получила гражданка Германии.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщила, что инцидент с подрывом автомобиля миссии ОБСЕ произошел в воскресенье, 23 апреля, в 10:17 в районе села Пришиб, находящегося под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики.

Украинская сторона при этом настаивает, что во время инцидента как украинские военные, так и луганские сепаратисты придерживались режима прекращения огня в этом районе.‎‎‎

Эстонию в миссии ОБСЕ на востоке Украины представляет семь человек. По данным МИД Эстонии, никто из них не пострадал.