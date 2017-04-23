Автомобиль ОБСЕ подорвался на мине под Луганском: погиб гражданин США

В воскресенье, 23 апреля, патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвался на мине вблизи населенного пункта Пришиб в неподконтрольном правительству районе Луганской области. Один член миссии - гражданин США - погиб, еще двое получили ранения.

На пресс-конференции в Киеве первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что погиб гражданин США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии, передает УНИАН.

"Патруль состоял из двух бронированных автомобилей - по три члена патруля в каждом автомобиле. В результате повреждения первого автомобиля двое членов миссии находятся сейчас на медицинском осмотре, кроме того, один член патруля миссии – гражданин США погиб, - заявил он. - Те члены, которые непосредственно не пострадали от взрыва, вернулись на базу миссии в этом районе", - добавил Хуг. Он уточнил, что ранения получили двое членов патруля миссии ОБСЕ из Германии и Чехии.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщила, что инцидент с подрывом автомобиля произошел в 10:17. Украинская сторона при этом настаивает, что во время инцидента как украинские военные, так и луганские сепаратисты придерживались режима прекращения огня в этом районе.‎‎‎

Эстонию в миссии ОБСЕ на востоке Украины представляет семь человек. По данным МИД Эстонии, никто из них не пострадал.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего члена миссии ОБСЕ, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, - заявил в своем обращении министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер. - Осуждаю подобные деяния, ставящие под угрозу жизнь наблюдателей, их безопасность и свободу передвижения. Необходимо провести тщательное расследование происшествия и привлечь к ответственности виновных за него".