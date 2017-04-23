Председателем Свободной партии избран Артур Тальвик

В воскресенье, 23 апреля, на съезде Свободной партии новым председателем был избран Артур Тальвик. Он был единственным кандидатом на этот пост.

На проходящем в в Эстонском национальном музее в Тарту съезде партии Тальвик получил 179 голосов.

Согласно уставу партии, прежний руководитель партии Андрес Херкель больше не мог выдвигать свою кандидатуру на пост председателя.

Желавший бросить перчатку Тальвику Евгений Криштафович 23 марта был исключен из партии.

В 2015 году тогда еще беспартийный Тальвик баллотировался по списку Свободной партии на выборах в Рийгикогу и получил 7307 голосов. Это был наилучший результат среди свободников. 8 марта 2017 года Тальвик вступил в партию.

В правление Свободной партии были избраны Андрес Аммас (95 голосов), Яанус Оянгу (91), Андрес Херкель (88), Эло Лутсепп (73), Вахур Коллом (69), Каул Нурм (59), Тыну Теэвеэр (50), Лийза Оянгу (45), Урмас Отт (41), Инна Розе (37).

Не прошли в правление Айн Остра (37), Хели Кюннапас (33), Антс Эрм (25), Тармо Калдма (22), Силвер Лийв (22), Эве Вийдалепп (12), Урмас Хейнасте (4).

Чтобы определить десятого члена правления, был брошен жребий, поскольку Розе и Остра набрали по 37 голосов. В "орла" и "решку", как это делали на съезде Консервативной народной партии Эстонии, играть не стали, а положили бумажки с фамилиями в конверты. Право выбрать конверт получила ведущая съезда Моника Хауканымм.

Из прежних членов правления в новое не баллотировались Юри Саар, Моника Хауканымм, Аймар Алтосаар, Юри Адамс и Калле Пилт. Из прежних членов правления в новое не были избраны Айн Остра и Хели Кюннапас. Сохранили места в правлении Эло Лутсепп, Тыну Теэвер и Лийза Оянгу.