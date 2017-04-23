Транзитчики: на восстановление прежних объемов грузопотоков уйдет минимум 10 лет

После 2007 года российский транзит через Эстонию резко пошел на спад. До сих пор эстонские бизнесмены пытаются оживить транзитную отрасль. На этой неделе прошла очередная выставка "ТрансРоссия", на которой побывали эстонские бизнесмены, чиновники, и съемочная группа "Актуальной камеры +".

Забавно, но на нынешней выставке эстонский стенд соседствовал со стендом главного конкурента - порта Усть-Луга. Но возможности для наращивания объемов транзита через Эстонию еще есть.

"Мы построили российский порт для того, чтобы обслуживать наши грузопотоки. Но при этом мы открыты к диалогу с эстонским бизнесом. Если будут соответствующие инициативы, то мы готовы их обсуждать и смотреть, что еще можно сделать для того, чтобы товарооборот и обмен пассажирами наращивался", - говорит заместитель министра транспорта России Николай Асаул.

Десять лет назад через Эстонию проходило за год почти 40 миллионов тонн грузов. К сегодняшнему дню этот объем сократился более чем в шесть раз.

"Мы не наивны, те хорошие времена в обозримом будущем не вернутся. Да и вернутся ли они вообще когда-нибудь? Россия вложила в свои порты и транзитный сектор большие деньги. Но всегда можно что-то сделать. И эту возможность следует использовать. И поэтому мы сегодня здесь", - поясняет председатель экономической комиссии Ригикогу Айвар Кокк (IRL).

Эстония берет пример с Латвии

После десятилетнего перерыва вместе с эстонскими бизнесменами на выставку прибыли депутаты Рийгикогу и вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.

"Визит парламентариев и вице-канцлера дает возможность подчеркнуть, что за предпринимателями стоит все-таки государство, которое поддерживает предпринимателей, готово им всемерно помогать в решении возникающих проблем", - отмечает коммерческий директор и член правления Таллинского порта Маргус Вихман.

С проблемами сталкиваются сегодня не только портовики, но и их коллеги - железнодорожники и автоперевозчики.

"В принципе, железная дорога предназначена для перевозки грузов, и именно грузопоток вызывает у нас озабоченность. Именно грузы приносят железной дороге деньги, и если грузооборот сократился по сравнению с лучшими временами более чем в четыре раза, то это значит, что и денег у нас стало в четыре раза меньше", - говорит председатель совета Эстонской железной дороги Прийт Рохумаа.

"Сейчас латвийские и литовские перевозчики начали захватывать эстонский рынок. Я скажу так - если сейчас мы восстанавливаем эстонский флот, то скоро начнем восстанавливать эстонские международные автоперевозки. Потому что государство сейчас своими законами просто убивает международные автоперевозки", - считает депутат Рийгикогу Эйнар Валлбаум.

Насколько важна поддержка государства в сфере логистики и транзита видно на примере соседней Латвии, запустившей в прошлом году на регулярной основе контейнерные поезда из Китая до Рижского порта.

"Власти Латвии все эти годы, пока мы находились в спячке как мишка, постоянно долбали в одну точку, чтобы заполучить эти грузопотоки из Поднебесной по новому Великому шелковому пути в свои порты или через свою железную дорогу", - говорит директор по развитию Силламяэского порта Андрей Биров.

Возобновляет работу эстонско-российская рабочая группа по транспорту

Как эстонско-российские, так и латвийско-российские отношения трудно назвать идеальными, но южным соседям это не мешает сотрудничать с Москвой в тех сферах, где это возможно.

"Конечно, мы знаем, какая есть геополитика на данный момент. Но все-таки мы свою работу из-за этой ситуации не бросаем. И в конце концов такие вот у нас результаты. Мы гордимся этим", - отмечает госсекретарь министерства сообщения Латвии Каспарс Озолиньш.

Эстонским бизнесменам о такой поддержке государства пока остается лишь мечтать. Но, кажется, пример конкурентов заставил проснуться и наше собственное правительство.

"Действительно, латвийцы перевозят порядка 30 миллионов транзитных грузов, а мы - семь. А когда-то мы были на одном уровне. И видно, что латвийцам российская сторона утверждает планы перевозок, даже по льготным тарифам. Это одна из тем для совместной транспортной комиссии, которую мы хотели бы начать обсуждать с замминистра транспорта России Сергеем Аристовым", - говорит вице-канцлер по транспорту Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Ахти Кунингас.

Встреча двух высокопоставленных чиновников прошла во вторник на эстонском национальном стенде. Российская сторона продемонстрировала заинтересованность в сотрудничестве.

"Мы возобновляем в этом году работу нашей совместной рабочей группы по транспорту. Встретимся, по всей видимости, в Таллинне и обсудим конкретные проекты", - с оптимизмом смотрит в будущее Аристов.

Бизнесмены осторожны в прогнозах

Сейчас мало кто берется всерьез спрогнозировать, когда и в каком объеме может восстановиться транзит через Эстонию.

"Если нам удастся остановить этот падающий тренд, это уже будет шажок вперед. А если нам удастся повернуть его в сторону небольшого роста, то это будет еще большим шагом. И если мы в течение ближайших пяти лет сможем удвоить объем транзита на российском направлении, то о большем не имеет смысла и мечтать", - говорит депутат Рийгикогу Эрки Сависаар (IRL).

Сами бизнесмены еще более осторожны в прогнозах.

"В нашем бизнесе ничего не происходит за раз. И если мы 10 лет на уровне правительства не уделяли внимания транзиту, то уйдут другие 10 лет, чтобы восстановить те грузопотоки, которые были в далеких 2006-2007 годах, когда у нас было более 40 миллионов тонн транзита", - считает директор по развитию Силламяэского порта Андрей Биров.

Пока что успехи эстонских предпринимателей отметили лишь организаторы выставки "ТрансРоссия", вручившие им специальный приз за лучшее представление национальной экспозиции и оформление выставочного стенда.