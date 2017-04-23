"Калев/Крамо" завершил выступление в Единой лиге ВТБ поражением от петербургского "Зенита"

Для "Калева/Крамо" сезон в Единой лиге ВТБ заверишился. Последний матч таллиннцы провели дома и уступили санкт-петербургскому "Зениту" со счетом 95:98 (25:19, 25:27, 25:28, 20:24).

Эстонский клуб очень уверенно действовал в первой половине. В середине второй четверти он даже имел десятиочковое преимущество в счете. Однако в концовке сказалось мастерство гостей.

У победителей лучшим стал американец Райан Тулсон, набравший 37 очков. У калевцев по 21 баллу заработали серб Бранко Миркович и представитель США Марк Толлефсен.

По итогам регулярного сезона "Калев/Крамо" одержал пять побед и занял 11-е место среди 13 участников. Борьбу же в плей-офф продолжили восемь лучших клубов, в том числе и занявший второе место с 21 победой "Зенит".

Все три раунда плей-офф пройдут до трех побед. В 1/4 финала сыграют: ЦСКА (1-е место) - "Астана" (8), "Зенит" (2) - ВЭФ (7), "Химки" (3) - "Енисей" (6) и "Локомотив-Кубань" (4) - УНИКС (5).