Тартуский "Бигбанк" размочил счет в финальной серии с таллиннским "Сельвером"

В воскресенье, 23 апреля, таллиннскому "Сельверу" не удалось стать чемпионом Эстонии по волейболу. Тартуский "Бигбанк" на выезде сумел одолеть столичных волейболистов со счетом 3:0 (25:20, 26:24, 25:22).

У "Сельвера", который сумел в концовке третьей партии растерять преимущество в пять очков, лучшим был австралиец Линкольн Уильямс, набравший 19 очков. У победителей блистал канадец Брэдли Роберт Гантер - 13 очков.

До этого "Сельвер" все три поединка идущей до четырех побед финальной серии.

Пятый матч финальной серии состоится в четверг, 27 апреля, в Тарту. Начало поединка в 19:00.