В понедельник осадки, +3..+9

Накануне президентских выборов во Франции их результат не поддается прогнозу, а реальная возможность победы выступающих против Европейского союза и НАТО кандидатов заставляет весь мир с напряженным вниманием следить за решающим этапом политической борьбы за будущее не только Франции, но и всей Европы.