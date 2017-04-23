В понедельник осадки, +3..+9 ({{commentsTotal}})
Над Эстонией сохраняется полоса пониженного давления. В понедельник вечером со стороны Швеции приблизится новый активный циклон.
Ночью переменная облачность, местами возможны слабые осадки в виде снега или мокрого снега. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -4..+1°C.
Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь или мокрый снег. Вечером к островам приблизится новая зона осадков. Ветер западных направлений 3-8 м/с, вечером на островах усилится юго-восточный ветер порывами до 14 м/с. Температура воздуха 3..9°C.
Редактор: Виктор Сольц
Источник: "Актуальная камера" (ETV+)