В Таллинне прошла ярмарка творческих работ детей с ограниченными возможностями

Пасхальная благотворительная ярмарка проходит уже в третий раз. Со всей Эстонии приехали ребята и поддерживающие их воспитатели и волонтеры, чтобы поделиться своим творчеством со всеми неравнодушными.

"На такие ярмарки приходят родители, у которых только-только появился ребёнок с ограниченными возможностями. Им нужно показать, что жизнь не заканчивается, что дальше можно жить, творить, объединяться. И мы очень надеемся, что дальше наша ярмарка будет только расти и расти", - говорит организатор ярмарки и член правления НКО "Особый Мир" Юлия Степанова.

Открывал благотворительную ярмарку епископ Маардуский Сергий, а за прилавками, помимо ребят, их педагогов и волонтеров, стояли местные политики, деятели культуры и искусства.

"С "Особым миром" я нахожусь в дружеских взаимоотношениях, в этой ярмарке конкретно участвую второй раз, в прошлом году тоже здесь была и с той же самой командой", - говорит депутат Рийгикогу Виктория Ладынская.

"Чем больше таких мероприятий, которые направлены на добро, будут проводиться у нас в городе, тем проще будет этим деткам и обязательно проще будет их родителям. И, конечно, наше общество по-другому будет относиться к этой проблеме", - подчеркивает депутат Рийгикогу Ольга Иванова.

Все собранные сегодня средства пойдут на организацию групповых занятий с психологом для родителей, которые переживают глубокий эмоциональный кризис в связи с появлением в семье особого ребенка.