Юри Мыйз намерен баллотироваться на муниципальных выборах в Таллинне

Предприниматель Юри Мыйз ищет избирательный список, в составе которого намерен выдвинуть свою кандидатуру на местных выборах в Таллинне.

На этой неделе в среду Мыйз встретился с лидерами EKRE Мартом и Мартином Хельме. Мыйз сказал, что он выяснял, как там идут дела, так как желает баллотироваться на местных выборах и ищет для этого подходящий список, передает Delfi.

Мыйз желает найти конкурентоспособный избирательный список, где нет излишнего внутреннего напряжения, и который в перспективе способен достичь результата, а, быть может, и победить. О Центристской партии он и не думает.

Мыйз сказал, что он хочет стать простым депутатом Таллиннского горсобрания, других амбиций у него нет. Также он не собирается вступать в какую-нибудь партию.

В 1999-м Мыйз был министром внутренных дел, а с 1999 по 2001 год работал мэром Таллинна. C 1999 по 2003 состоял в партии "Союз Отечества".

C 2002 года Мыйз не участвовал ни в каких выборах.