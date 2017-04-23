"Актуальная камера +" 23.04.2017 (20:00)

Накануне президентских выборов во Франции их результат не поддается прогнозу, а реальная возможность победы выступающих против Европейского союза и НАТО кандидатов заставляет весь мир с напряженным вниманием следить за решающим этапом политической борьбы за будущее не только Франции, но и всей Европы.
Вопрос, на самом деле, не такой уж простой. В качестве матери Сережи Каренина Анна Аркадьевна, несомненно, может претендовать на счастливый титул, поскольку Сережа рожден в законном браке, а вот в качестве матери девочки Анечки, рожденной в результате преступной связи с Вронским, ну никак не может.
Благотворительная ярмарка творческих работ детей с ограниченными возможностями распахнула двери в столичном Центре русской культуры. За прилавки встали деятели культуры и политики.