"АК+": совет Русского театра ждет от нового худрука большего внимания к Ида-Вирумаа

Новым художественным руководителем Русского театра избран Филипп Лось. Конкурс не обошелся без скандала с действующим худруком Игорем Лысовым, контракт которого завершится в сентябре.

Филипп Лось, который в ближайшие годы будет заниматься развитием Русского театра, пока еще находится в Москве, но скоро будет в Таллинне. Корреспондент "Актуальной камеры +" связался с новым худруком по телефону.

"У нас есть все данные, чтобы наш репертуар был интересен русской публике. Надеюсь, в перспективе и эстонской публике тоже", - говорит Лось.

Для местных театральных кругов Лось - человек не новый, он сотрудничал, например, с Ракверским театром, работал с эстонскими актерами.

В интервью передаче телеканала ETV+ "Рабарбар" Лось еще год назад рассыпался в комплиментах в адрес местного театрального пространства: "Эстонское театральное пространство кажется перспективным, комфортным, состоявшимся пространством, в котором интересно себя реализовывать. Потому что наше дело во многом определяется тем взаимоотношением, которые устанавливаются между театром, труппой, и зрителем. И я вижу, что здесь потрясающий зрительский интерес".

Яак Аллик: худрук - это менеджер

Каким видит работу нового худрука председатель совета Яак Аллик?

"Худрук для меня - это скорее художественный менеджер, который должен обеспечивать репертуарную политику театра и найти находить хороших, талантливых интересных режиссеров, которые могут быть более хорошими режиссерами, чем он сам", - отмечает Аллик.

По словам председателя совета, театру следует больше внимания обращать на Ида-Вирумаа.

"Сейчас в Ида-Вирумаа они бывают раз шесть в году, не больше. А, на мой взгляд, там надо быть каждый месяц! И в Йыхви, и в Кохтла-Ярве, и в Нарве, и в Силламяэ давать спектакли. Но постоянное место театра, конечно, должно оставаться в Таллинне", - считает Аллик.

Новый худрук Филипп Лось проведет встречу с труппой в начале мая, а соглашение с действующим худруком Игорем Лысовым завершится в сентябре.

"К сожалению, я не подошел к тому уровню спектаклей, которые делал в Москве. Это я сам понимаю. Но в последних двух спектаклях уровень игры актеров стал очень качественным. "Преступление и наказание" - удача для театра. Там абсолютно все, от маленькой роли до большой, играют на ура. Слава богу, это признано большинством людей, и сейчас билетов не достать", - говорит Лысов.

"Преступление и наказание" - крутой спектакль! Мне очень понравился. Не ожидал такого результата. "Ночь для Евы" - тоже крутой. У Лысова получаются спектакли в малом зале", - отмечает директор Русского театра Тыну Ленсмент.

Ленсмент отвечать на нападки Лысова не собирается

Конкурс на должность нового худрука не обошелся без скандала. Лысов сначала отказался в нем участвовать, потом передумал, при этом не стеснялся в выражениях, говоря о директоре театра, председателе совета, а также о том, как они ведут дела.

"Принимают решения НКВДшными тройками. Тихо, молча, как в 37-м году. Или пятерками, как писал Достоевский в "Бесах". Собираются, никому ничего не говорят, потом принимают какое-то решение. Мне брезгливо другое. Брезгливо я отношусь к поведению руководства театра, которое заставило весь коллектив театра провести тайное голосование. Абсолютное большинство театра высказалась против конкурса. А это было расценено, как сказал мне Ленсмент, что это не против конкурса, а сигнал - не проводи конкурс, а назначай другого! Но ведь это смешно! И вот к этим людям, их больше 100 человек, отнеслись, как к стаду", - негодовал Лысов.

"Может, некоторые люди ждут, что я дам ответ на то, что Игорь говорил про меня, в тех же газетах. Но я не буду!" - парирует Ленсмент.

По словам директора, дело не в том, что у Лысова не получается что-то в творческом плане, а в том, что от него нельзя было ждать большего как от худрука-менеджера.