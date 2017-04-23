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Предварительные данные: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции ({{commentsTotal}})

Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен.
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон и глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидируют по итогам голосования в первом туре президентских выборов во Франции.

Такие предварительные данные озвучил телеканал BFM TV сразу после закрытия избирательных участков, передает ТАСС.

Макрон набирает 23,7% голосов, Ле Пен - 22%.

Следом идут лидер леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 19,5% и кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон с таким же результатом.

На пятом месте с большим отставанием от лидеров расположился кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон - за него проголосовали 6,5% избирателей.

Всего в борьбе за пост президента страны принимали участие 11 кандидатов.

Второй тур президентских выборов запланирован на 7 мая.

Редактор: Виктор Сольц



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