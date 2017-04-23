Предварительные данные: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции ({{commentsTotal}})
Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон и глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидируют по итогам голосования в первом туре президентских выборов во Франции.
Такие предварительные данные озвучил телеканал BFM TV сразу после закрытия избирательных участков, передает ТАСС.
Макрон набирает 23,7% голосов, Ле Пен - 22%.
Следом идут лидер леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 19,5% и кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон с таким же результатом.
На пятом месте с большим отставанием от лидеров расположился кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон - за него проголосовали 6,5% избирателей.
Всего в борьбе за пост президента страны принимали участие 11 кандидатов.
Второй тур президентских выборов запланирован на 7 мая.
Редактор: Виктор Сольц