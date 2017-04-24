Финансовые рынки рады успеху Эммануэля Макрона

Судя по экзитполам и опросам, к концу вечера в воскресенье, во второй тур выходят центрист Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, передает Би-Би-Си.

Макрон набирает 23,75% голосов, Ле Пен – 21,53%. Экс-премьер Франции Франсуа Фийон набрал 19,91% голосов.

Рынки опасались, что во второй тур выйдут Ле Пен и кандидат от ультралевых Жан-Люк Меланшон (19,64%).

В таком случае перед избирателями стоял бы выбор между двумя кандидатами, чрезвычайно скептически относящимися к Евросоюзу.

Утром на рынках в Азии курс евро поднялся на 2%.

Как только открылись биржи в Азии, курс евро подскочил на 2% по отношению к доллару. Столь высокого курса не было с 10 ноября, сразу же после американских президентских выборов.

Курс евро по отношению к иене поднялся на 3%. Курс иены при этом упал на 1% по отношению к доллару.

Эммануэль Макрон занимал пост министра экономики в одном из кабинетов нынешнего президента Франсуа Олланда. Несмотря на недостаток политического опыта – он никогда не избирался в парламент – опросы избирателей обещают ему победу во втором туре.

"Теперь все ожидают, что центристски настроенные избиратели поддержат Макрона и не допустят президентства Ле Пен. То есть это будет проевропейский выбор, что повысит готовность инвесторов идти на риск", - считает Ричард Макгуайр, начальник отдела ставок Rabobank.

Аналитик оговаривается, правда, что после результатов британского референдума по выходу из состава ЕС и после избрания Дональда Трампа результат голосования 7 мая нельзя считать гарантированным.

"Макрон успокоит рынки, так как он обещает снизить налоги на доходы корпораций и уменьшить административное давление на бизнес. Он обещает преемственность", – комментирует Октавио Маренци, глава финансово-исследовательской компании Opimas в Париже.

С ним согласна Кетлин Брукс из Лондонской фирмы City Index, которая считает, что результат голосования во Франции положителен по двум причинам.

"Во-первых, Макрон политически стабильный, центристский кандидат, вроде французского Обамы. Он считается надежным человеком. Во-вторых, его победа укрепляет будущее ЕС и евро, а Марин Ле Пен хочет уничтожить и то, и другое".

Британские букмекеры также ставят на победу Макрона 7 мая.