В Эстонии начинается период госэкзаменов

Первым в этом году государственным экзаменом в гимназиях и профессиональных училищах Эстонии станет экзамен по эстонскому языку как родному. На него зарегистрировались 6912 учащихся, передали утренние теленовости ETV+.

В среду около 2300 учеников русских школ ждет экзамен по эстонскому как иностранному, а 2 мая абитуриенты будут сдавать экзамен по английскому.

Период госэкзаменов в этом году завершится 12 мая экзаменом по математике. Однако при необходимости с 22 по 31 мая будет возможность сдать дополнительный экзамен.

Всего на госэкзамены зарегистрировались 10 437 человек – почти столько же, сколько и в прошлом году. Результаты государственных экзаменов будут обнародованы не позднее 20 июня.