В Валгамаа в автоаварии с участием лося пострадала женщина ({{commentsTotal}})
В волости Сангасте в Валгамаа легковой автомобиль сбил лося, травмы получила женщина, животное скончалось на месте.
Авария произошла в 21:23 на 36-м километре шоссе Выру-Куйгатси-Тырва. Автомобиль VW Golf, за рулем которого был 18-летний молодой человек, сбил стоявшего на дороге лося. Скорая помощь доставила пассажирку – 18-летнюю девушку – в Вырускую больницу на проверку состояния здоровья. Лось скончался на месте.
Редактор: Ирина Киреева