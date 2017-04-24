В 2016 году в Германии резко возросла киберпреступность

В Германии резко выросла киберпреступность: в 2016 году количество криминальных деяний с использованием интернет-технологий достигло 82 649 случаев, в то время как в 2015 году полиция зарегистрировала 45 793 киберпреступления.

В тоже время, согласно криминальной статистике, раскрываемость подобных преступлений в целом также повысилась на 5,9%, достигнув уровня в 38,7%, передает dw.com со ссылкой на издание Die Welt.

Отдельно отмечается, что в 2016 году на 25% увеличилось количество преступлений в сфере компьютерной информации (компьютерный саботаж) – зарегистрировано 4422 таких преступления. Законодательство ФРГ относит к этой сфере, например, такие преступления, как DDoS-атаки, организуемые хакерами и способные вывести из строя компьютерные системы или сети. Уровень раскрываемости этих преступлений снизился на 4,6%, упав на уровень в 22,1%.

Ранее сообщалось, что 24 апреля министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер представит новейший отчет полицейской криминальной статистики (PKS-2016), подготовленный Федеральным ведомством по уголовным делам (BKA). По данным этого отчета, в 2016 году в ФРГ количество мигрантов, которые могли совершить криминальные деяния, увеличилось на 52,7% по сравнению с предыдущим годом.