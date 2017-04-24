Преподаватели музыкального училища им. Георга Отса требуют отставки директора

Из 136 работников под выражением недоверия подписались 79; спор возник в сентябре прошлого года из-за нового распоряжения о зарплате, передает ERR uudised со ссылкой на Postimees.

Причина в том, что Салувеэр в сентябре предложил работникам переделать договоры, исходя из директивы Министерства образования от 2013 года. Согласно изменениям, ставка заработной платы профессиональных преподавателей выросла на 20-25%, что на бумаге подняло зарплату педагога, работающего с полной трудовой занятостью, до 1080-1330 евро в месяц.

Однако если раньше для того, чтобы достичь полной трудовой занятости, преподаватели должны были давать 22 учебных часа в неделю, то теперь – 26-30 часов.

В понедельник участники конфликта приглашены в министерство за круглый стол для прояснения прав и обязанностей.