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В Кейла проходит референдум по вопросу объединения с соседними волостями ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Creative/Commons
Эстония
Эстония

Жители Кейла до вечера понедельника могут высказать свое мнение по поводу планов правительства по принудительному объединению города с соседними волостями и городом Палдиски.

Референдум начался в Кейла в воскресенье. В первый день в нем приняли участие более 2500 человек, то есть около 33% от всех имеющих право голоса жителей, передает служба новостей «Радио 4».

В понедельник отдать свой голос можно будет с 12:00 до 20:00 в Кейласком культурном центре и в местном центре здоровья. Мэр Кейла Энно Фелс называет планы правительства неоправданными и неразумными. Он не раз выражал надежду на то, что городу с населением в 10 000 человек все же позволят остаться независимой административной единицей.

Редактор: Ирина Киреева



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