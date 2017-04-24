Forum Cinemas построит в Тарту кинотеатр за 2,5 млн евро

Сеть кинотеатров Forum Cinemas, развивающаяся в странах Балтии, построит кинотеатр в центре Eeden в Тарту. Он откроется в октябре 2018 года.

По словам исполнительного директора Forum Cinemas Baltikum Кристьяна Конго, киносеть планирует построить в Тарту современный кинотеатр с пятью залами общей площадью 1800 квадратных метров; инвестиция превысит 2,5 млн евро, передает ERR Uudised.

"Мы планируем построить в кинотеатре в центре Eeden также зал Scape с концепцией Северных стран, который обеспечит новое качество показа фильмов – по резкости изображения, звуковой системе и по удобству", – сказал Конго.

Forum Cinemas и центр Eeden начинают строительство в конце текущего года, кинозалы будут открыты для посетителей в октябре 2018 года.

Кинотеатры Forum Cinemas AS в Таллинне – Coca-Cola Plaza, в Вильянди – Centrum, а в Тарту – Ekraan.

С 23 января владельцем сети является фирма AMC Entertainment Holdings.