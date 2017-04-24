Школьный театр "16-я комната" из Нарвы получил награду на республиканском фестивале

Помимо гран-при за спектакль награды удостоился один из участников постановки Максим Семенов.

"Благодаря Нарве на фестивале была также одна приличная пьеса, - пошутила создатель фестиваля школьных театров Марет Оомер, подразумевая под словом "приличный" классический театр. - Да, они представляют классический театр и делают это очень хорошо. Нарвитяне играли "Две стрелы" Александра Володина. Это очень хорошая и интересная история, но играть ее трудно, ведь речь идет о детективе, требующем от актеров большого мастерства, чтобы поддерживать напряжение".

"16-я комната" исполнила ее мастерски! Так что, похвала театральной труппе и ее руководителям Ольге и Виталию Катунцевым. Эта труппа делает картину школьных театров Эстонии гораздо более интересной", - добавила Оомер, пишет "Северное побережье".

Жюри фестиваля: Марет Оомер - создатель и инициатор фестиваля школьных театров, актриса Катарийна Унт и художник Вальтер Уусберг.