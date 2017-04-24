На следующей неделе начнется регистрация в отряды Дружины школьников

Во вторник, 2 мая, в 15 часов на сайте Дружины школьников начнется регистрация в отряды дружины. Активные и трудолюбивые таллинские школьники в возрасте от 13 до 19 лет смогут выбирать из 50 отрядов, которые будут работать по всей Эстонии. Всего в дружине предлагаются около 1000 мест.

Среди работодателей – почти все районные управы Таллинна. Появились и новые работодатели. Один из них – хутор рукоделия и культуры Кийова в Сетумаа. Продолжится эксперимент с тематические отрядами государственной обороны. Их участники, наряду с работой, получат некоторые знания в области военного дела и смогут пожить в полевом лагере.

С перечнем и описанием отрядом, а также другими деталями можно ознакомиться на том же сайте дружины. Рекомендуется ознакомиться также с памяткой регистрирующемуся. Кроме того, надо заполнить и мотивационный опросник.

Готовым надо быть к заполнению мотивационного вопросника.