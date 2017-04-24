ВИДЕО: телеведущая Екатерина Минькова научила своего коллегу Андрея Титова танцевать хип-хоп ({{commentsTotal}})
Ведущая новостной программы и корреспондент "Актуальной камеры" Екатерина Минькова провела сегодня традиционную утреннюю зарядку в программе "Кофе+". В 2009 году она стала чемпионкой Европы по хип-хопу по версии IDO (International Dance Organisation), а сейчас помимо основной работы является тренером по танцам. К Екатерине присоединился ведущий Андрей Титов.
Разогреться танцорам хип-хопа помогают приседания, bounce, Барт Симпсон, brooklyn, Стив Мартин.
"Хорошо разминает, попробуйте!" – сказал запыхавшийся ведущий "Кофе+" Андрей Титов.