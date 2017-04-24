Эстонский национальный музей повысит стоимость билетов ({{commentsTotal}})
После Яанова дня билет на посещение всей экспозиции в Эстонском национальном музее (ERM) в Тарту будет стоить 14 евро вместо нынешних 12-ти.
Стоимость семейного билета и отдельных выставок не изменится, передает Tartu Postimees.
Директор Тынис Лукас считает, что подорожание обоснованно, так как экспозиция музея расширится на 1000 квадратных метров за счет новой обзорной выставки национальных костюмов.
Редактор: Екатерина Таклая