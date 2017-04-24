Льняная фабрика Wendre расширяет производственную площадь в Пярну на 13 000 кв метров

Как отметил владелец фабрики Пеэтер Хунт, строительные работы начнутся уже в ближайшее время, а сама пристройка будет готова через год.

Лишь небольшой процент продукции фабрики Wendre остается в Эстонии, а все остальное экспортируется, передает портал ERR.

"Мы растем с каждым годом. В прошлом году рост составил 20-25%", - отметил Хунт.

Чтобы увеличить производственную площадь, магазин фабрики переехал с улицы Эхитаятэ теэ на другую улицу в Пярну — Ряэма, где раньше располагался цех мясного комбината. Предварительно помещение было полностью отремонтировано.

Помимо Эстонии фабрики Wendre работают в Польше, Финляндии, России и Китае, также у предприятия есть торговые представительства по всей Европе.

Wendre принадлежит концерну Trading House Scandinavia AB, головная контора которого находится в Швеции.

Основная деятельность предприятия — производство и экспорт одеял и подушек.