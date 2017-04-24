Хельме: Макрон обязан победой пропагандистской машине ЕС

"Я оцениваю это так же, как и выборы Олланда. Использовали тот же прием, когда контролируемую Еврокомиссией пропагандистскую машину всего ЕС запустили в пользу одного кандидата – Эммануэля Макрона. И, разумеется, пропаганда работает, иначе бы ее не называли пропагандой", – сказал Хельме BNS.

Первый тур выборов президента Франции выиграл центрист Макрон, который прошел во второй тур вместе с лидером правопопулистского Национального фронта Марин Ле Пен.

Хельме предположил, что в случае победы Макрона на выборах сохранится текущая ситуация.

"Макрон ничего не изменит. Макрон продолжит в том же духе, что и до сих пор, по сути, под его руководством будут тянуть резину. Это значит, что проблемы будут накапливаться и однажды и во Франции политика неизбежно радикализируется и в результате власть получит если не Марин Ле Пен, то, возможно, даже кто-нибудь покруче", – сказал председатель EKRE.

Пиррова победа для европейского лагеря

"И то же произойдет и во многих других европейских странах, если со стороны Еврокомиссии продолжатся подобные промывание мозгов и растягивание резины. Потому что ясно, что народам не нужна федерализирущаяся Европа, народы хотят сами принимать решения о своей жизни, народы не хотят постоянно платить крупные дивиденды германским банкам – это, в принципе, одна из тем и во Франции, – сказал Хельме. – Так что для европейского лагеря это пиррова победа. На самом деле, она в продолжительной перспективе ухудшит положение ЕС, а не улучшит, хотя пропаганда пытается утверждать противоположное".

По его мнению, Европа не может продолжать в прежнем стиле. "А решение заключается не в строительстве в Европе федерации, какой-либо евроимперии – народы выступят против этого. Это самый быстрый путь к развалу ЕС, поэтому я крайне критически настроен в его отношении, – сказал Хельме. – Я хочу, чтобы Эстония состояла в ЕС, союзе национальных государств, объединении суверенных национальных государств, как в 2003 году, когда мы сказали "да" на референдуме. Но я не хочу быть частью империи, где мы бы практически ничего не решали".

Комментируя утверждения, что Ле Пен хочет вывести Францию из ЕС, Хельме и их назвал пропагандой. "Она сказала, что проведет референдум. Это та же идея, что и у нас (EKRE), если Европа продолжится двигаться к федерализации, нужно спросить разрешения у народа, а не принимать решения в доме Стенбока. Так дела не делаются. В принципе, Ле Пен говорит то же самое», – добавил Хельме.

"А что до связей с Россией, в которых обвиняют Ле Пен, смотрите – практически у всех из них там есть связи с Россией. Франция вообще одна из наиболее благожелательно настроенных в отношении России европейских стран. Ни один политик там не станет плыть против течения по этому вопросу", – сказал Хельме.

Комментируя позицию Макрона, поддерживающего санкции в отношении России, председатель EKRE сказал: "Ну да. Санкции – это одно, но посмотрим, что будет после выборов. Перед выборами говорят разное – что кто-то войдет в число пяти самых богатых, а кто-то попадет еще куда-нибудь".

Первый тур выборов президента Франции выиграл безпартийный либеральный центрист Макрон, набравший 23,86% голосов. Второй в финальный тур прошла лидер правопопулистской партии Национальный фронт Ле Пен, набравшая 21,43%. Фийон набрал 19,94% голосов, леворадикальный Жан-Люк Меланшон 19,62%, а кандидат от партии нынешнего президента, социалистов, Бенуа Амон набрал 6,35% голосов.