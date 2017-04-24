Рейтинг криминальных городов мира: в странах Балтии Таллинн – самый безопасный

Согласно рейтингу, самый безопасный город мира – столица ОАЭ Абу-Даби. Также одними из самых безопасных городов назвали Мюнхен (Германия), Тайбэй (Тайвань, Китай), Базель (Швейцария), Доха (Катар), Сингапур и Цюрих (Швейцария). Среди трех балтийских стран Таллинн считается самым безопасным.

Портал Numbeo.com составил рейтинг из 378 городов мира, самым безопасным из которых оказался Абу-Даби. Уровень преступности в безопасных городах должен составлять менее 20 баллов, в Абу-Даби этот индекс составляет 14,4 балла. На 100 тысяч жителей в 2015 году в нем приходилось до 83,8 преступлений, пишет портал mixnew.lv.

Кроме того, по данным местного МВД, в стране зафиксирован самый низкий уровень насильственных преступлений в мире. Самыми популярными в ОАЭ стали нарушения ПДД, мелкие кражи, мошенничество и киберпреступления.

Относительно низкий уровень преступности (от 20 до 40 баллов) в Берне (Швейцария), Гонконге (Китай) и Минске, занявшем в общем рейтинге 351 место.

В Таллинне уровень преступности ниже, чем в Риге и Каунасе. Таллинн занял 341 строчку, Каунас – 276, Рига – 235 место.

Более низкие позиции в рейтинге заняли Стокгольм, Афины, София, Окленд, Рим, Брюссель, Манчестер, Дублин.

Первое место в рейтинге криминальных городов мира заняла столица Венесуэлы Каракас с уровнем преступности более 85 баллов.