В Швеции задержан предполагаемый соучастник теракта в Стокгольме

Шведские спецслужбы отчитались о задержании второго подозреваемого в совершении теракта в центре Стокгольма. Имя подозреваемого не называется, он был задержан 23 апреля.

До 26 апреля следствие должно принять решение, будет ли оно ходатайствовать об аресте, передает meduza.io.

Ранее следователи уже задерживали еще одного подозреваемого в причастности к теракту. Затем подозрения были сняты, но задержанного решили выслать из страны.

7 апреля грузовик врезался в прохожих в центре Стокгольма, погибли четыре человека. После теракта полиция задержала гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, который признался в угоне грузовика и наезде на людей.

В Узбекистане рассказали, что Акилов мог быть связан с "Исламским государством".